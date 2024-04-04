Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Nisan 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, yerel seçimin geride kalmasının ardından, dördüncü işlem gününde de geriliyor. Pazartesi günü 31,4949 TL'ye kadar gerileyerek, yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, bugünkü işlemlerde ise en düşük 31,8650 TL'yi gördü. Piyasalar, seçim sonuçlarının etkilerini takip etmeyi sürdürecek.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,9403 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,9418 TL'den başladı. Gün içinde en düşük 31,8140 TL'yi gören kur, saat 11:37 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 31,8882 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içinde en düşük 34,5940 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,35 primle 34,7119 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 40,4640 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında kayıpla 104,10 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0857 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,34 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 46,04 seviyesinde bulunuyor.