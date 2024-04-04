Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (4 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından zirvesini yenilerken; gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişle rekor tazeledi. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamalarının ardından, faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesiyle tarihi zirvesini yeniledi. Başkan Powell, enflasyondaki son yükselişin genel görünümü değiştirmediğine vurgu yaptı.
Rekor seviyesini 2304 dolara kadar çıkaran ons altın, saat 09.54 itibarıyla yüzde 0,19 düşüşle 2294 dolarda bulundu.
Ons altındaki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 2367 liraya taşıyan gram altın fiyatı ise, şu dakikalarda yüzde 0,23 kayıpla 2357 liradan alıcı buldu.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 2.361,20 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.174,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.226,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.318,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.321,41 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.300,08 dolar