Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Enerjisa Enerji'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında bölgede faaliyetlerini devam ettiren şirketin çalışmaları hakkında da bilgi aktarılan toplantıda, şirketin geçen yıla ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Toroslar elektrik dağıtım bölgesinin depreme maruz kalan illerin 5’inde faaliyet gösterdiğini, bölgede 4 bin 507 çalışanın ve ailelerinin depremden etkilendiğini ve maalesef 16 çalışanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zaimler, depremde önceliğin, çalışanların ve ailelerin sağlığı ve güvenliliğinin sağlanmasının ardından arama kurtarma alanları, hastaneler, sahra mutfakları, toplanma alanları gibi kritik noktalara enerji verilmesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020'de ARGE ekiplerimizin çalışmaları ile hayata geçirdiğimiz "Afet haberleşme sistemi"mizi devreye almak için bölgeye sevk ettik. Yüksek noktalara kurulan ve güneş enerjisiyle çalışan 3 mobil kule ve haberleşme istasyonu ile yüzlerce ekip aracına takılı telsizler sayesinde onarım ekiplerinin iletişim ve koordinasyonunu sağladık. Diğer Enerjisa dağıtım şirketleri olan Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ'tan destek ekip ve malzemelerimiz araçlarla yola çıkarak bölgeye ulaştı. Başkent EDAŞ ve AYEDAŞ ile birlikte diğer elektrik dağıtım şirketleri ve yüklenici firmalardan gelen destek ekipleri de dâhil olmak üzere 3 bin 287 saha çalışanı ile çalışmalarımıza devam ederken Adana, Osmaniye ve Gaziantep’te kurulan 143 çadır kentte 14 bin 494’ü aşkın çadırın enerjilendirilmesi sağlandı."

Müşteri hizmetlerinin de aksamaması için afet bölgesinde yer alan 12 Enerjisa Müşteri Hizmet Merkezi'nin 8'inin, 34 Enerjisa İşlem Merkezi'nin de 27'sinin hizmet vermeye devam ettiğini belirten Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

"Afette evlerini kaybeden çalışanlarımız ve aileleri için geçici konaklama ve sıcak yemek ihtiyacı Toroslar bölgesindeki şirket tesislerinde sağlanmış durumdadır. Kurduğumuz konteyner ve çadır yerleşkelerinde toplam 660 kişi konaklıyor. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılarımızın en kısa zamanda eski sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. İlk andan itibaren bölgeye desteğe gelen ekiplerimizle birlikte büyük bir özveriyle zor şartlar altında afetten etkilenen insanlarımıza ve şehirlerimize hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha sizlerin de huzurunda teşekkürlerimi iletiyorum."