Euro, dolar karşısında daha fazla yükselir mi?

Helaba Research analistleri Ralf Umlauf ve Ulrich Wortberg, Euro'nun dolar karşısında daha yüksek seviyelerde tutunabileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen yorumların yanı sıra teknik faktörlerin de Euro için olumlu olduğunu belirten analistler, ancak bazı göstergelerin Euro'nun aşırı satın alındığına dair işaretler gösterdiklerini ifade etti.

Umlauf ve Wortberg, "Euro'nun yeniden yükselmesi durumunda bunların daha yakından incelenmesi gerekecek" değerlendirmesini yaptı.

Euro/dolar paritesi, saat 12.08 itibarıyla 1,0949 seviyelerinde hareket ediyor.