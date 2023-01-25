Eximbank ve Ziraat’ten eurobond ihracı

Türk Eximbank 3 yıl vadeli dolar cinsi eurobond ihracında 500 milyon dolar borçlanırken nihai getiri yüzde 9,6 oldu.

Reuters’in bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan haberine göre ihraca yaklaşık 2.4 milyar dolar talep geldi. İhraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 10 civarında olduğu belirtilmişti. Türk Eximbank 3 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı ve yatırımcı toplantıları düzenlenmesi için önceki gün yabancı bankalara yetki vermişti.

Öte yandan Ziraat Bankası da 3 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı için yetki verirken ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 10 seviyeleri olarak belirlendi.

Reuters’in Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre eurobond ihracı için Emirates, Goldman Sachs, Mashreq, SMBC Nikko, Societe Generale and Standard Chartered Bank yetkilendirildi.