Faiz kararı öncesi 'sıcak para' kulisi geldi: MB ayağını gazdan çekecek mi?

Türkiye ile BAE arasında; yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu açıklandı. Ancak anlaşmanın detayları henüz yok.

En çok merak edilen "kısa vadede sıcak para girişi" konusunda ise kulislere yansıyan bazı haberler var: 8.5 milyar dolarlık sukuk ihracı ve Eximbank üzerinden 3 milyar dolar ihracat desteği... Yani toplamda 11.5 milyar dolarlık 'taze para' girişi konuşuluyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı ekonomistler, BAE anlaşmalarının ve bu kulis bilgilerinin bugünkü Merkez Bankası faiz kararına denk gelmesine dikkat çekti.

Ekonomistler, özellikle sıcak para girişi kulislerine işaret ederek, bu gelişme ışığında, TCMB'nin faizi, piyasa beklentilerinden daha düşük tutabileceğini ifade etti.

EKONOMİ Masası programında TCMB faiz kararı beklentilerini ve BAE anlaşmasını yorumlayan Yatırım Finans Direktörü Dr. Nuri Sevgen, "Bu haberin arkasından Merkez Bankası daha düşük bir faiz artışı yapabilir. Hatta faizi değiştirmezse, şaşırmam" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Emre Alkin ise TCMB'nin faizi maksimum yüzde 18'e çekebileceğini ve 'yatışrıcı' bir açıklama yapabileceğini paylaştı.

Haziran ayı toplantısında faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çeken Merkez Bankası’ndan anketlerdeki beklenti politika faizini yüzde 20’ye çıkarması yönünde. Ancak anketler her ne kadar 5 puanlık artışa işaret etse de son günlerde piyasanın faiz artış beklentisi 2-3 puana kadar gerilemiş durumda.

Son BAE gelişmesi sonrası Merkez’in nasıl bir hamle yapacağı daha da merak konusu…