Faiz kararı sonrası piyasalar: Dolar 24 liranın üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda 650 baz puan faiz artırımına gitti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine çekti. TCMB, Mart 2021 tarihinden bu yana ilk artışını gerçekleşmiş oldu. EKONOMİ Gazetesi ile tahminlerini paylaşan uzmanların öngörüleri, politika faizinin yüzde 20-25 seviyesine çıkarılacağına işaret ediyordu.

PPK sonrası yapılan açıklamada; parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği mesajı verildi.

Bankacılık endeksi negatif ayrışıyor

TCMB'nin faiz kararı öncesinde 5223 puanda hareket eden Borsa İstanbul, karar sonrası ilk tepki olarak 5241 puana yükselirken, sonrasında artışını hızlandırdı ve değer kazancını yüzde 2'nin üzerine taşıdı. BIST 100 endeksi saat 14.56 itibarıyla yüzde 1,92 yükselişle 5285 puanda işlem gördü.

Bankacılık endeksi, kritik karar öncesi 5000 puanda hareket ederken, daha sonra pozitif ve negatif tarafta dalgalandı. Endeks, şu dakikalarda borsadan negatif ayrışırken; kaybını derinleştirdi ve yüzde 2,04 oranında düşüşle 4871 puanda bulundu.

Dolar tarihinde ilk kez 24 TL'yi aştı

Dolar/TL, karar sonrası kademeli olarak yükseldi ve tarihinde ilk kez 24 TL'yi aştı. Kur, en yüksek 24,3320 TL'yi görürken; saat 14.58 itibarıyla yüzde 2,49 artışla 24,1609 TL'de bulundu.

Euro, TCMB öncesi 25,88 TL'de işlem görürken, daha sonra yükselişini hızlandırarak rekor seviyesini 26,74 TL'ye yükseltti. Euro/TL, şu sıralarda yüzde 2,68 değer kazancıyla 26,5398 TL'de hareket ediyor.

Gram altından tüm zamanların zirvesi

Altının gram fiyatı, TCMB faiz kararı öncesi 1460 lira seviyesindeyken, sonrasında dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle 1507,45 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın şu sıralarda, yüzde 2,16 kazançla 1495 liradan alıcı buluyor.