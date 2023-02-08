Fed Başkanı Powell risk iştahını artırdı

ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin para politikalarına yönelik beklentileri değiştirmesinin ardından, gözler dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

“Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekebilir”

Powell, Washington Ekonomi Kulübünde katıldığı münazarada, dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını ancak daha gidilecek çok yol olduğunu belirtti.

Dezenflasyon sürecinin biraz zaman alacağına işaret eden Powell, sürecin pürüzsüz olmayacağını, muhtemelen inişli çıkışlı olacağını anlattı. Powell, "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz." dedi.

Powell endişe edildiği kadar şahin olmadı

Analistler, Powell'ın açıklamalarının endişe edildiği kadar şahin olmadığına dikkati çekerek, bu durumun görece riskli varlıkları desteklediğini söyledi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları