Fed sonrası piyasalarda son durum

Dün Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Bu yıl, şu ana kadarki verilerin fazla güven vermediğine işaret eden Powell, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel" açıklamasında bulundu.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade ederek, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu devam ediyor. Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon, gelirinin yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 143,3 milyar dolar olduğunu bildirdi. Geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirketin hisseleri vadeli işlem piyasalarında yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Analistler, ABD'de devam eden bilanço döneminde bugün Apple'ın finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın yüksek seyredebileceğini dile getirdi.

Japon Yeni'inde dalgalı seyir

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Japon Yeni'nin dolar karşısındaki dalgalı seyri dikkati çekiyor.

Analistler, hafta başında 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesinin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) muhtemel müdahalesi ve doların dün önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de etkisiyle günü yüzde 2,1 azalışla 154,5 seviyesinden tamamladığını bildirdi.