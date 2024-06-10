Fransa'da erken seçim Euro'yu nasıl etkiler?

KBC Bank analistleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclisi feshetmesi ve haziran sonunda erken seçim çağrısı yapmasının ardından Euro'nun dolar karşısında sert bir şekilde düştüğünü, bunun da Euro'yu daha fazla baskı altında tutabileceğini ve tahvil spreadlerini genişletebileceğini söylüyor.

Analistler yayınladıkları yatırımcı notunda, “Bu seçim riski (aşırı sağcı RN'nin güçlü gösterimi) muhtemelen euroyu baskı altında tutacaktır” değerlendirmesine yaptı.

Marine Le Pen'in Ulusal Ralli'si oyların neredeyse üçte birini alarak Macron'un merkezci ittifakının iki katından fazla oy aldı.

Euro son bir ayın en düşük seviyesi olan 1,07479 dolara geriledikten sonrası 1,07615'ten işlem görüyor.