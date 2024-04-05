  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Garanti Bankası'ndan borçlanma aracı ihracı için yetki
Takip Et

Garanti Bankası'ndan borçlanma aracı ihracı için yetki

Garanti Bankası, yurtdışında toplam 6 milyar dolar veya muadiline kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Garanti Bankası'ndan borçlanma aracı ihracı için yetki
Takip Et

Garanti Bankası, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurtdışında ve halka arz edilmeksizin toplam 6 milyar dolar veya muadiline kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdiğini duyurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ihraç edilecek finansman bonosu, tahvil ve/veya özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip olabilecek.

Onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8 azaldıOnaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yüzde 8 azaldıEkonomi

 