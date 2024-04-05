Garanti Bankası'ndan borçlanma aracı ihracı için yetki

Garanti Bankası, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda yurtdışında ve halka arz edilmeksizin toplam 6 milyar dolar veya muadiline kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdiğini duyurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ihraç edilecek finansman bonosu, tahvil ve/veya özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip olabilecek.