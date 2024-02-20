Garanti Bankası'ndan tahvil ihracı için bankalara yetki
Garanti Bankası, dolar cinsi tahvil ihracı yatırımcı toplantıları için bankaları yetkilendirdi.
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Garanti Bankası, dolar cinsi tahvil ihracı için bugünden itibaren yatırımcı toplantıları düzenlemesi amacıyla bankaları yetkilendirdi.
IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre olası 10 yıl vadeli sermaye benzeri (Tier 2) tahvil, beş yıl sonra erken itfa opsiyonuna sahip olacak.
Yatırımcı toplantılarını ve olası ihracı BBVA, BofA Securities, ING, Mashreq, Morgan Stanley ve Standard Chartered Bank yönetecek.