Garanti Bankası'nın tahvil ihracında ilk getiri beklentisi belli oldu

Garanti Bankası'nın dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 8.875'li seviyeler olarak açıklandı.

IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, 500 milyon dolar büyüklükte olan ihracın bugün fiyatlanması bekleniyor.

Garanti Bankası, beş yıl sonra erken itfa opsiyonuna sahip olacak 10 yıl vadeli sermaye benzeri (Tier 2) ve dolar cinsi tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenlemesi amacıyla dün bankaları yetkilendirmişti.

Yatırımcı toplantılarını ve ihracı BBVA, BofA Securities, ING, Mashreq, Morgan Stanley ve Standard Chartered Bank yönetiyor.