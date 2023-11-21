Goldman Sachs'tan bakır piyasası tahmini

Goldman Sachs, global bakır piyasasının bu yıl daha az açık vereceğini öngördü. Daha önce piyasanın 147 bin ton açık vereceğini öngören Goldman Sachs, bu beklentisini 93 bin tona indirdi.

2024 yılı için mütevazi bir açık öngörmeye devam eden Goldman Sachs, beklentisini 201 binden 155 bine çekti.

LME'de bakır fiyatının yukarı yönlü ivmelenmeyi sürdüreceğini de tahmin eden Goldman Sachs, 6-12 ay için hedeflerini 8.900-10.000 dolar/ton olarak belirtti.