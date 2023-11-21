ABD ekonomisi ekim ayında geriledi

Chicago Fed Ulusal Faaliyet Endeksi, Eylül ayında revize edilen eksi 0,02'den eksi 0,49'a gerilerken, tüm kategorilerde düşüş kaydedildi.

Genel ekonomik faaliyeti ve enflasyonist baskıları ölçmek üzere tasarlanan CFNAI endeksi, dört geniş veri kategorisindeki 85 ekonomik göstergeden oluşmaktadır: üretim ve gelir; istihdam, işsizlik ve çalışma saatleri; kişisel tüketim ve konut; ve satışlar, siparişler ve stoklar.

Bu dört gösterge arasında üretim, Eylül ayında eksi 0,04'ten eksi 0,33'e ulaşarak genel endeksi en fazla etkileyen gösterge oldu. Satışlar, siparişler ve stoklar ile kişisel tüketim ve konut endeksleri daha önce nötr değer aldıktan sonra negatif değer alırken, istihdam göstergesi ay boyunca pozitif değerden negatif değere geçti.

Aylık endeksteki değişimin üç ay boyunca 85 gösterge arasında ne kadar yayıldığını gösteren CFNAI yayılım endeksi de bir ay önceki hafif pozitif değerden Ekim ayında eksi 0,20'ye düşerek negatife döndü.

Yine de her iki gösterge de tarihsel olarak ABD ekonomisinde büyüme ve daralma arasındaki farkı belirleyen değerlerin üzerinde kalmıştır.