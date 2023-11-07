Haftanın Stratejisi: Borsada yükseliş başladı mı? Bu sektörlere dikkat

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ oldu. Küresel piyasaları değerlendiren Karadağ, yılın son Enflasyon Raporu'ndaki revizelerin faiz artırımlarını nasıl etkileyeceğini yorumladı.

Karadağ, Borsa İstanbul'da yönün neresi olacağını analiz ederken; öne çıkabilecek sektör ve şirketlere dikkat çekti. Ayrıca, içinde bulunduğumuz bilanço dönemindeki şirket fiyatlamalarından da bahsetti.

Altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Karadağ, önemli seviyelerin altını çizdi.

Eda Karadağ, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunurken; ‘Nasıl bir portföy sepeti oluşturulmalı?’ konusunda tüyolar verdi.