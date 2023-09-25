Haftanın Stratejisi: Dolarda kısa vadeli zirve neresi?

Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, ACA Research & Consultancy Stratejisti Aylin Cevizci Akçan oldu. Akçan, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri nereye kadar yükseltebileceği sorusunu yanıtlarken; olası piyasa etkilerine ilişkin öngörülerini de açıkladı.

TCMB'nin faiz kararı sonrası yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul'da düzeltmenin devam edip etmeyeceğine yönelik analizlerini belirten ACA Research & Consultancy Stratejisti Akçan, yatırımcılara stratejik tavsiyelerde bulundu.

Akçan ayrıca, dolar/TL yükseliş potansiyeli bekleyip beklemediğini de kaydederken; altında orta vadeli beklentilerini söyledi.