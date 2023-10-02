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Haftanın Stratejisi: Kurda yükseliş beklentisi! Enflasyonda yıl sonu tahmini yüzde 70

Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler, haftanın en önemli gündemi olan enflasyon verisiyle ilgili beklentilerini açıklarken; dolar/TL'deki yükseliş potansiyelini de değerlendirdi.

Haber Merkezi
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'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltmesini değerlendiren Gönençler, kredi notunun yükselmesi için hangi dinamiklerin gerekli olduğuna da dikkat çekti.

Gönençler, enflasyon risklerini belirtirken, yıl sonu tahminlerini de söyledi. Gedik Yatırım Başekonomisti, bu hafta yurt dışında öne çıkan verilere ilişkin görüşlerini dile getirdi ve petrol fiyatlarında 100 dolar senaryosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Serkan Gönençler, Borsa İstanbul, dolar/TL ve altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerini de kaydetti.

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