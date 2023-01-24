Hazine 2.18 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde 2.18 milyar TL borçlandı. Hazine itfa tarihi 12 Ocak 2033 olan 6 ayda bir yüzde 0,00 reel kupon ödemeli, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede net 1 milyar 484,1 milyon TL satış yapıldı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 700 milyon TL net rot satışlarla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü toplam satış tutarı 2 milyar 184.1 milyon TL 'ye ulaştı.

İhalede; nominal teklif 5 milyar 992 milyon, nominal satış 1 milyar 140 milyon TL ortalama minimum fiyat 128.605 TL, ortalama fiyat 130.185 TL, basit reel faiz – yüzde 2,62, reel bileşik faiz – yüzde 2,6 oldu.

TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya satış olmazken, piyasa yapıcılarına 700 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 4 milyar 417 milyon TL oldu.