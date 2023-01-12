Hazine 2.75 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gerçekleştirilen dış borçlanmanın sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2033 vadeli bir tahvil ihracı için 11 Ocak 2023 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank’a yetki verilmişti.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2.75 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 19 Ocak 2023 tarihinde hesaplara girecek.

Açıklamada 19 Ocak 2033 vadeli tahvilin kupon oranı %9,375, getiri oranı %9,750 olarak gerçekleştiği kaydedilerek, “İhraca 300’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.

Tahvilin yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 25’i ABD, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 12’si Türkiye, yüzde 11’i Orta Doğu ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2.75 milyar doları tutarında finansman sağlanmıştır” denildi.