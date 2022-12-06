Hazine’nin 5 yıllık tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 10,52

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. Hazine, ihalelerde toplam 19 milyar 322.8 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 14 milyar 600 milyon TL net rot satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 33 milyar 922.8 milyon TL'ye ulaştı. Piyasa yapıcı bankaların 5 yıllık tahvil ihalesine 20.6 milyar lirayı aşan talebi dikkat çekti.

Sabit kuponlu 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede net 16 milyar 277.9 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 20 milyar 138 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 15 milyar 925 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 101.391 TL, ortalama fiyat 102.216 TL, ortalama basit faiz yüzde 10,26, ortalama bileşik faiz yüzde 10,52 oldu. Sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar 500 milyon TL, piyasa yapıcılarına 11 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 20 milyar 681 milyon TL oldu.

Değişken faizli 7 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede de net 3 milyar 44.9 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 5 milyar 350.8 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 3 milyar 218 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 93.519 TL, ortalama fiyat 94.621 TL, dönemsel faiz yüzde 10,11 oldu. Değişken faizli devlet tahvili ihalesi öncesinde kamuya 1 milyar 100 milyon TL, piyasa yapıcılarına 1 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 1 milyar 416 milyon TL oldu.