İş Bankası’ndan 140 milyon dolarlık finansman

Türkiye İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile havale akımlarına dayalı programı çerçevesinde 140 milyon dolar tutarında finansman sağladığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Bankamız, havale akımlarına dayalı programı çerçevesinde 5 yıl ve 6 yıl nihai vadeli serilerden oluşan, toplamda 140 milyon ABD Doları tutarında finansman sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.