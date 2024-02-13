Limak Doğu Anadolu Çimento borsa yolunda; beklentiler ve hedefler neler?
Limak Çimento CEO'su Erkam Kocakerim, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın sorularını yanıtlıyor.
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Limak Doğu Anadolu Çimento, 14-15-16 Şubat tarihlerinde 16,20 TL ile talep toplayacak.
Şirket, 2,52 milyar liralık halka arz büyüklüğü bekliyor.
Limak Doğu Anadolu Çimento, halka arz gelirini ne şekilde kullanacak, yeni hedefleri neler?
Limak Çimento CEO'su Erkam Kocakerim, EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın sorularını yanıtlıyor.