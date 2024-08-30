Mevduat zenginlerinin sayısında büyük artış!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık bültenlerinden derlenen verilere göre, Türkiye’de 2021 sonrasında 1 milyon TL ve üzeri bakiyeli mevduat hesaplarında artış görüldü.

Haziran 2024 tarihinde 1 milyon ve üzeri bakiyeli hesaplardaki yurt içi mudi sayısı önceki aya göre yüzde 4 oranında artarken, bir önceki yıla göre bu sayı yüzde 52 oranında artmış görünüyor. Haziran 2023 sonrası faizlerde artışın etkisinin görüldüğü verilerde, 2020 Haziran ayında 241 bin 12 olan milyoner mudi sayısı, Haziran 2024’te 1 milyon 543 bin 729 kişi oluyor.

Verilerin detaylarına bakıldığında, mudilerin kişi başına düşen ortalama bakiyesi ise hesap sayısı kadar artmıyor. 1 milyon ve üzeri bakiyeli hesapların mudilere oranında 2020 Haziran’da hesaplarda kişi başına ortalama 6 milyon 476 bin TL düşerken, 2024 Haziran’da 7 milyon 451 bin TL düştüğü görülüyor. 2024 başında bu ortalama zirveye erişerek 7 milyon 901 bin olurken, 2024’te milyoner mudilerin artmasıyla ortalamada gerileme görülüyor.

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye’de hesabı bulunan gerçek kişilere baktığımızda da ortalama bakiyenin trendinin yükselişini bozmadığı görülüyor. Haziran 2020’de 3 milyon 857 bin kişi olan 1 milyon üzerindeki TL mevduat kişi sayısı, Haziran 2024’te yüzde 63 artışla 6 milyon 286 bin kişi oluyor.

Milyoner hesaplar toplam mevduatlar içinde yükseliyor

Bankalarda bulunan 1 milyon TL ve üzeri TL mevduat hesaplarında kişi sayısı, toplam mevduat sahiplerine oranı yüksek bir artış gösteriyor. Haziran 2020’de toplam mevduatlar içinde 1 milyon üzerinde olan hesaba sahip kişiler yüzde 21 olurken, Haziran 2024’te yüzde 92 oluyor.

Hesap bakiyelerinde ise toplam mevduatların içinde 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip bakiye oranı aynı sürede yüzde 55’ten yüzde 76’ya yükseliyor.

Dolar bazında eridiler

Milyonluk TL mevduat hesaplarının dolar ortalamasında bakıldığında değeri ise geriliyor. Hesapların kişi başına düşen bakiyesi, aylık dolar/TL ortalamasında 2020 Haziran’da 951 bin dolar olurken, 2024 Haziran’da 229 bin dolar oluyor.

Yurt dışındaki gerçek kişilerde de durum değişmiyor. 2020 ve 2024 Haziran aylarında hesap bakiyeleri ortalaması sırasıyla 566 bin dolardan 193 bin dolara geriliyor.

Döviz hesaplarında gerileme

Döviz Tevdiat Hesaplarına (DTH) bakıldığında, gerçek kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki toplam mevduatları içindeki payı KKM’nin çıkışı olan 2022 itibarıyla düşüş gösteriyor. Bu düşüş, yurt içindeki hesaplarda daha yoğun oluyor.

Yurt içinde gerçek kişilerin 1 milyon TL ve üzerindeki hesaplarındaki DTH oranı 2020 Haziran’da yüzde 21,22 olurken, 2022 Haziran’da yüzde 26’ya çıkıyor. 2024 Haziran’daysa oran yüzde 11,87 seviyesinde yer alıyor.

Yurt dışında haziran ayları itibarıyla 2020’de 1 milyon TL’nin üzerindeki DTH’ın toplam yurt dışı mevduatlara oranı yüzde 60,5 olurken, 2024’te yüzde 43 oluyor.