Net rezervlerde 6 milyar dolar daha artış bekleniyor

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış trendi devam ediyor. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre net uluslararası rezervler 15 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 1 milyar 310,5 milyon dolar artmış ve net uluslararası rezervler 17 milyar 588,3 milyon dolara yükselmişti.

Reuters'ın başvurduğu dört bankacı TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı geçen haftaya ilişkin rezerv değişimlerini hesapladı. Buna göre; TCMB net uluslararası rezervlerinin geçen hafta 6 milyar doların üzerinde arttığı tahmin ediliyor.

Yapılan hesaplamalara göre; net uluslararası rezervler geçen hafta 24 milyar dolara yaklaştı. TCMB brüt rezervleri geçen hafta yaklaşık 4 milyar dolar artış kaydetti. TCMB'nin brüt rezervleri geçen hafta yaklaşık 125.5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 870 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi de üst üste 14’üncü haftaya taşınmıştı.

Genel seçimler öncesinde TL'nin değerinin korunması için rezervlerin kullanılmasını da içeren politikalar nedeniyle TCMB döviz rezervleri 2 Haziran'da tarihi dip seviyeyi gördü.

TCMB net rezervleri, 2 Haziran'da -5.7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen yaklaşık dört ayda 30 milyar dolar toparlanmış olacak.

Merkez Bankası, 22 Eylül haftasına ilişkin resmi verileri 28 Eylül perşembe günü açıklayacak.