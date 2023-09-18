Net UYP, temmuzda 290 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası'nın açıkladığı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre; Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Temmuz sonunda -290,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında azalışla 111,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,3 oranında artışla 124,9 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 11,7 oranında artışla 50,2 milyar dolara yükseldi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında azalışla 154,6 milyar dolara geriledi.



Portföy yatırımlarında yüzde 4 düşüş

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında azalışla 89,9 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında azalışla 28,1 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 32 oranında azalışla 0,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,5 artışla 42,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artarak 344,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 42,7 milyar dolara çıkarken, TL mevduatı yüzde 4,4 oranında artarak 14,7 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,9 oranında artarak 57,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,2 oranında artarak 100,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.