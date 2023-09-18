New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 azalarak 4.445,13 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 13.669,96 puana düştü.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararını beklerken, para piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini sabit tutmasının beklendiğini, ancak toplantı sonrasında verilecek mesajların kasım ve aralık ayı faiz beklentileri için önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve ilgili etkinliklere katılmak üzere New York'ta bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, New York Borsası'nın (NYSE) açılış zilini çaldı. Böylelikle ilk kez bir IMF başkanı, NYSE'nin açılış zilini çalmış oldu.