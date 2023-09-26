New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 azalışla 4.312,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kayıpla 13.180,96 puana geriledi. Faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına ve ABD'de bütçe üzerinde anlaşılamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının daha uzun süreceğine dair endişeler tahvil faizlerini de yüksek tutmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,5 ile 16 yılın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Öte yandan, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'ın faiz oranlarının biraz daha yükselebileceğine dair açıklamaları piyasalardaki düşüş eğilimine katkıda bulundu.

Dimon, bugün verdiği bir röportajda, enflasyonu düşürmek için faiz oranlarının daha da artması gerekebileceği konusunda uyarırken, "Dünyanın yüzde 7'ye hazır olup olmadığından emin değilim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine günler kalırken analistler, Kongre'de bütçeye ilişkin gelişmelerin de takip edildiğini belirtti.