New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalışla 4.269,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 13.043,37 puana geriledi. Para politikasının daha uzun süre sıkı kalacağına ilişkin endişeler devam ederken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki endişelerin artmasıyla tahvil faizlerindeki yükseliş devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,65 ile Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasaların odağında yer alırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bazı analizlerin daha fazla politika sıkılaştırması olmadan ve büyümede sadece ılımlı bir yavaşlamayla enflasyonun yakında hedefe ulaşacağını gösterdiğini belirtti.

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde çıpalandığına işaret eden Goolsbee, öncekine göre daha az ekonomik sıkıntıyla enflasyonun düşürülmesine yardımcı olabileceğini aktardı. Goolsbee, ekonomik görünüme ilişkin riskler arasında petrol fiyatlarının, Çin'deki yavaşlamanın, ABD'de uzun süreli bir otomotiv grevi olasılığının ve hükümetin kapanma riskinin yer aldığını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Eylül ile biten haftada 204 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasına karşı dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 ile beklentilere paralel büyüme kaydetti.

Ülkede 30 Eylül'de sona erecek 2023 mali yılının bitimine çok az bir süre kala federal hükümete finansman sağlayacak yeni bütçeye ilişkin Kongre'deki müzakereler de sürerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Senato tarafından sunulan bütçe tasarısını eleştirirdi ve Kongre'nin bu hafta sonu kapanmayı önleyeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD Kongresi'ndeki bütçe görüşmelerinin yanı sıra başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin bugün yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.