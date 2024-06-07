New York borsası kritik verinin ardından düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 azalışla 5.339,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kayıpla 17.124,13 puana indi. ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede mayısta 182 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam, 272 bin kişi yükseldi. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 4'e çıktı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı ve 34,91 dolara ulaştı.

Analistler, güçlü istihdam artışının Fed'in bu yıl faiz oranlarını birden fazla kez düşürmeyebileceği yönündeki endişelerin artmasına yol açtığını aktardı.

İstihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret ettiğini belirten analistler, verilerin, enflasyonun Fed'in hedefine doğru yavaşlamaması durumunda bankanın bu yıl daha az faiz indirimi yapabileceği görüşünü desteklediğini ifade etti.

Verilerin yayımlanması sonrasında dolar endeksi, yüzde 0,6 artışla 104,7'ye yükseldi. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,5 azalışla 1,0830'a indi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 13 baz puan artarak yüzde 4,43 seviyesine çıktı.

Piyasa fiyatlamalarında Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesi ihtimali ise yüzde 50'ye geriledi.