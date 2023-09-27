New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artarak 4.282,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 13.115,36 puana yükseldi.

Dün yaşanan sert kayıpların ardından ABD'de tahvil faizlerindeki gerileme ve olumlu gelen ekonomik veriler sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin endişelerle 16 yılın zirvesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4,50 seviyelerine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artarak azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Hafta başından itibaren Fed yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bugün verdiği bir röportajda ekonominin gücünü korumaya devam ettiğine dair yeterince kanıt varken Fed'in faiz artırımlarını tamamlayıp tamamlamadığının henüz net olmadığını belirtti.

Kashkari, faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2 hedefine inmesini sağlayacak kadar yükseltildiğini söylemeye henüz hazır olmadığını ifade etti.