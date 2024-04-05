New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 artarak 38.664,98 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.158,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 kazançla 16.095,24 puana yükseldi.

ABD'de istihdam, 10 ayın en güçlü artışını kaydederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranı ise yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da beklentilere paralel olarak yüzde 0,3 artışla 34,69 dolara ulaştı.

Analistler, Fed yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin dünkü sözle yönlendirmelerini anımsatarak, son istihdam verilerinin, yüksek faiz oranlarının etkilerine rağmen ülkede iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığı yönündeki görüşünü güçlendirdiğine işaret eden analistler, bankanın bu yıl beklenen faiz indirimlerini geciktirebileceğini kaydetti.