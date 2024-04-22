New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artışla 4.987,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 15.396,12 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'de bu hafta yoğun veri gündemi ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yatırımcıların odağında yer alırken analistler, perşembe günü açıklanacak büyüme verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bu hafta ABD'nin teknoloji devlerinin açıklanması beklenen finansal sonuçlarının da sektör ve hisse bazlı oynaklığı artırabileceğine işaret ederek, özellikle Tesla, Meta, IBM, Microsoft, Alphabet gibi şirketlerin bilançolarının takip edileceğini aktardı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin ABD'deki fiyat indirimlerinin ardından Çin ve Almanya dahil bir dizi büyük pazarda fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.