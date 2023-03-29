Ons altın 1955 dolara kadar geriledi

Son günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ilk kez 2000 doları aşan altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. Bankacılık sektöründeki kargaşa ve ekonomiyle ilgili endişeler, altın fiyatlarının son bir senede ilk kez ons başına 2009 doları görmesine neden olmuştu.

En aktif şekilde işlem gören altın vadeli işlem sözleşmeleri de mart ayında yüzde 7,4 artışla 1973 dolara tırmanmış ve geçen hafta gün içi en yüksek seviyesi olan 2014 dolara ulaşmıştı. Son düşüşle birlikte Mayıs 2021'den bu yana en büyük aylık yüzdelik artışı da sınırlandı.

Altın cazibesini devam ettiriyor

Öte yandan analistler, faiz artırımlarının son bulacağına ilişkin bekleyişler “daha güvenli yatırımlara yönelme eğilimindeki” yatırımcılar açısından altının cazibesini devam ettirdiğini öne sürüyor.

Analistlere göre, faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığı ancak jeopolitik gerilimlerin sürdüğü bir süreçte, tahvillerin düzenli getirilerini sunmuyor da olsa altının göreceli çekiciliği arttı.

Getirilerdeki düşüş de doları biraz zayıflattı ve dolarla fiyatlanan altını denizaşırı yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi.

Bankacılık ‘krizinin’ Silicon Valley Bank’ın satın alınması ve başka bankaların da yüksek risk altında olmadığı izleniminin egemen olması ve bir bankacılık krizinin ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair korkuların giderek azalması, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönelimini şimdilik durdurdu.

Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı, haftanın dördüncü işlem gününde 1955 dolara kadar gerilerken, en yüksek ise 1971 doları gördü. Sarı maden saat 11:54 itibarıyla yüzde 0,14 oranında yükselişle 1967 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1930 dolar destek, 1980 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın ise, ons altın fiyatına paralel hareketini sürdürüyor. Gram altın bugün en yüksek 1215 lirayı, en düşük ise 1203 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda ise yüzde 0,32 oranında yükselişle 1212 lirada alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.050 liradan satılıyor.