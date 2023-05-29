Piyasa seçim sonrasına hızlı başladı, uzmanlar ne bekliyor?

Şenay ZEREN

Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta tekrarlanan seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

Borsada yükseliş yüzde 4'ü aştı

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla, Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,52 yükselişle 4696 puandan başladı. Bankacılık endeksi ise, açılışta yüzde 1,38 artışla 4019 puan oldu.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 4622 - 4779 bant aralığında hareket ederken; saat 11.55 itibarıyla yüzde 4.28 yükselişle 4776 puanda bulundu. Bankacılık endeksi dalgalı bir seyir izlerken, şu dakikalarda yüzde 1,65 oranında yükselişle 4029 puanda işlem görüyor.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Aselsan, Sasa ve İş Bankası (C) oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü kapanışta yüzde 3,45 değer kazanarak 4580 puanda hareket etmişti.

Dolar, 20 TL'nin üzerinde

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda ilk işlemlere 20 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar, en yüksek 20,1630 TL'yi, en düşük 19,9310 TL'yi görürken; saat 11.57 itibarıyla yüzde 0,54 oranında artışla 20,0741 TL'de işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı.

Bankalar arası piyasa ile serbest piyasa kurlarındaki fiyatlamada ise, fark kapanıyor. Şu dakikalarda bankalar arası piyasada dolar kuru 20,07 olurken; serbest piyasada ise dolar/TL 20,80 TL. Böylece bankalar arası piyasadaki fiyat ile serbest piyasa fiyatı arasındaki makas 0,73 TL ile yüzde 3,64 oldu.

Euro/TL ise, ilk tepki olarak 21,4168 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,96 kazançla 21,5878 TL'de hareket ediyor.

Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1250 TL'den başlarken, şu sıralarda yüzde 0,46 artışla 1255 TL'de alıcı buluyor.

Türkiye'nin CDS'i yatay

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), Cumhurbaşkanı seçimi öncesi son veride 663,85 baz puanda bulunurken, bugün saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,03 yükselişle 664,08 baz puanda hareket ediyor.

Türkiye'nin CDS'si, 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görmüştü. CDS, sonraki günlerde geri çekilerek 700 puanın altına sarkarken, seçim belirsizliğinin bitmesiyle de gevşemesini sürdürüyor.

Gözler, izlenecek politikalara çevrildi

Analistler, dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını kaydetti.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda gözler, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Çeyrek asrı bulan siyasi yürüyüşünde halkımızın güçlü desteğiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız sn @RTErdogan’ı kutluyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 28, 2023

Borsada yükseliş 5000 direncine doğru devam edebilir

Serdar Pazı - Global Menkul Değerler Araştırma Grup Direktörü

BIST 100 Endeksi seçimlerin ardından haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, 4700-4750 direnci ilk planda önemli olacaktır; burası aşıldığı takdirde yükseliş ilk tur seçimler öncesi zorlanan ancak aşılamayan 5000 direncine doğru devam edebilir.

Dolar kurunda 20 seviyesi üzerinde bir açılış görüyoruz, ancak esas önemli olan kapalıçarşı kuru ile aradaki farkın nereye evrileceği olacaktır. Dolar ons bazında altın fiyatları ABD borç tavanı konusundaki gelişmeler ile yerinde sayarken, gram TL bazında altın fiyatlarında daha ziyade dolar kurundaki yukarı hareket belirleyici olacaktır.

İşlem hacmine pozitif yansıma bekleyebiliriz

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

Yurt içi piyasaların gündeminde bir süredir, seçim vardı. Seçimin yarattığı belirsizlik, piyasaları baskılamış ve iştah zayıflamıştı. İlk turun ardından ikinci tur 28 Mayıs günü gerçekleşti. İkinci turun sonucuna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilerek, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı oldu. Böylelikle seçim maratonunun da sonuna gelmiş olduk. Piyasa bu sonuç sonrasında yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Bundan sonrası için piyasanın dikkati ekonomi yönetiminde olacaktır. Kısa vade açısından bu belirsizliğin bitmesini piyasa açısından olumlu değerlendiriyorum. Bunun işlem hacmine de pozitif yansımasını bekleyebiliriz.

Bu seviyeler takip edilmeli

İki seçim arası borsanın 200 günlük ortalamasına doğru geri çekilmeler yaşamasına karşın bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardığı görüldü. Bugün itibariyle 200 günlük ortalaması 4500 seviyesinden geçiyor. Bu seviye destek noktası olarak izleniyor. Bu destek üzerinde kaldıkça yükselişini sürdürmesini bekleyebiliriz. Yukarısı içinde 4700 – 4760 direnç bandı olurken, bu direncin üzerinde kapanışların devamında 4850 direncine doğru hareketin sürmesini destekleyebilir.

Döviz kurlarına bakıldığında, onlar üzerinde de baskının kalktığı görülürken, şimdilik yatay seyirler izleniyor. Gram altın tarafında sabah saatlerinden bu yana 1246-1255 TL arasında işlemler görülüyor. Ons altındaki geri çekilme, son günlerde gram altının da aşağı yönlü hareketine neden olmuştu. Gram altında teknik anlamda, 1245 TL kısa vade desteği olurken, yukarıda 1261 TL direncini takip edebiliriz. Bu aralıkta kalmaya devam ederse bir süre yatay seyir izleyebilir.

Ancak bu aralığın dışına çıkması halinde, yeni bir yönden bahsetmek mümkün olacaktır. Bu süreçte, gram altın üzerinde ons altının seyri biraz daha baskın olabilir. Bu hafta ABD’de majör veriler açıklanacak, bunlar ons altının fiyat hareketi üzerinde etkili olabileceği gibi gram altın üzerinde de yansımalarını bekleyebiliriz.

Belirsizliğin kalkması olumlu algılanacaktır

Seda Yalçınkaya - İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Öncelikle seçim sonucunun tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim. İkinci tur kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52,1 oy oranı ile Erdoğan 13. Cumhurbaşkanlığı yarışını önde tamamladı. Her şeyden önce ortada kesin bir sonuç var. Belirsizliği sevmeyen piyasa için bu netlik olumlu olarak algılanacaktır. Pazartesi günü Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılış ve bunun ardından gelen pozisyon değişimleri söz konusu olabilir.

Seçim sonucunun yarattığı olumlu hava uzun sürmeyebilir

Birinci tur seçimi sonrasında piyasa mevcut iktidarın devam edeceğine yönelik beklenti içine girdi ve ağırlıklı olarak bunu fiyatladı. Bu nedenle bu sonuç piyasa için sürpriz değil. Birkaç gün olumlu bir hava olsa da piyasa eninde sonunda ekonomi politikalarına odaklanacaktır. Dolayısıyla seçim sonucunun yarattığı olumlu hava uzun soluklu olamayabilir.

Mevcut iktidarın ekonomi politikaları ya da kadrosu ile ilgili yeni sunduğu net bir program şimdilik yok. Önümüzdeki süreçte ekonomi politikalarında yaşanabilecek olası bir değişim piyasanın dikkatini çekecektir. Özellikle ekonomi kadrosunda kimlerin olacağı önemli değişimlerden bir olur. Daha önce Mehmet Şimşek’in ismi zikredilmişti ancak bu konuda atılan bir adım yok. Diğer taraftan mevcutta devam eden yeni ekonomi politikasının ekonomide iyileşmeye öncülük etmediğini izliyoruz. Dolayısıyla politika değişikliğine gidilip gidilmeyeceği bozulan birçok dinamik açısından belirleyici olacaktır.

Dolar/TL’de hızlı ancak kontrollü yükselişler olabilir

Piyasa faiz politikasının nasıl işleyeceğini, KKM’nin geleceğini, kur seviyesindeki istikrarın nasıl sağlanacağını, bozulan faiz dinamiklerinin nasıl işleyeceğini ve güven ortamının tekrar tesis edilip edilmeyeceğini görmek isteyecektir. Yabancının coşkuyla satın alacağı yeni bir hikaye henüz yok. Dolayısıyla bir süre yerli yatırımcı ile hareket etmeye devam edeceğiz. 20 TL sınırında hareket eden DolarTL’nin önümüzdeki günlerde yükselen eğilimde hareketine devam etmesini beklemekteyim. Kurda ani zıplamalar yerine daha hızlı ancak yine kontrollü yükselişlerin olabileceğini düşünmekteyim.

Borsada, yılın ikinci yarısında yön yukarı

Onurcan Bal - Phillip Capital Araştırma Müdürü

Seçim sonuçlarına yönelik ilk fiyatlamaların ardından piyasalar ekonomi yönetiminin hangi isimlerden oluşacağını ve izlenecek para politikasını yakından takip edecektir. BIST-100 Endeksi mevcut durumda 4,5 fiyat/kazanç (F/K) oranı ile işlem görürken, bu seviyeler en son 2008 – 2009 küresel finans krizi döneminde görülmüştü. Seçim belirsizliğinin sona ermesi, ekonomi yönetiminin şekillenmesi ve para politikasında yaşanabilecek bir normalleşmenin iskontonun yüksek seyrettiği Borsa İstanbul’da yılın ikinci yarısında yükselişleri beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz.

Gram altında yükseliş orta vadede sürebilir

Sene başından bu yana pozitif bir performansın kaydedildiği gram altın cephesinde ons altındaki genel görünüm ve yurt içinde kurlardaki seyir belirleyici olacaktır. ABD’de güçlü gelen ekonomik veriler Fed’e yönelik sıkılaşma endişelerini yeniden artırırken, Fed’e yönelik faiz artırım beklentileri küresel çapta doların değer kazanmasına ve ons altının baskılanmasına neden oldu. Fed endişelerinin önümüzdeki süreçte yatışmasıyla altının ons fiyatında yeniden 2 doların üzerindeki seviyelerin test edilebileceğini ve gram altında yükseliş eğiliminin orta vadede devam edebileceği kanısındayız.

Borsa İstanbul’daki iskonto nedeniyle portföy dağılımında hisse ağırlığının daha yüksek olması gerektiğini ve gram altının da riskleri dengelemek adına portföylerde yer tutmasının faydalı olacağını değerlendiriyoruz.

Geçen hafta hareketli geçti

Birinci tur ile ikinci tur arasında geçen 9 işlem gününde volatilite yüksek seyretti. Borsa İstanbul, 9 işlem günü sonunda yüzde 4,5'e yakın değer kaybederken; bu süreçte 4404 - 4700 puan arasında dalgalandı. BIST 100 endeksi, geçtiğimiz cuma günü kapanışta yüzde 3,45 değer kazanarak 4580 puanda hareket etti.

Dolar/TL, 22 Mayıs Pazartesi günü tarihinde ilk kez 20 TL'nin üzerini gördü. Kur cuma günü son işlemlerde ise, 19,9662 TL'de bulundu. Euro/TL ise rekor seviyesini, yine pazartesi günü 22,2751 TL'ye taşıdı. Euro haftayı 21,3770 TL'den tamamladı.

Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, ons altının 2 ayın en düşük seviyesini görmesiyle baskılansa da, dolar/TL'deki değer kazancından destek buldu ve haftayı 1249 TL'den kapattı.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görürken, cuma günü 667 baz puana kadar geri çekildi.