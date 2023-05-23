Piyasada seçim haftası: Uzman isimler değerlendirdi

Şenay ZEREN

Borsa İstanbul, 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim haftasının ilk işlem gününde hareketli bir seyir izlerken; yaşanan bu oynaklıkta dün akşam saatlerinde Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına desteğini açıklaması etkili oldu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bugün yaptığı konuşmada "Müzakereler sonuçlanmadı, Kılıçdaroğlu ile bir görüşme daha yapacağız, yarın saat 11'de açıklama yapacağız" dedi. Özdağ'ın yarınki açıklamasında, seçimin 2. turundaki kararını söylemesi beklenirken, piyasalar tarafından da yakından takip edilecek.

Hafta genelinde, yurt içi piyasalarda veri gündemi zayıf olurken, perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. BIST 100 endeksi açılışta, yüzde 0,03 yükselişle 4467 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise, yeni güne yüzde 0,23 yükselişle 3868 puandan başladı.

Borsada sabah saatlerinde alımlar kuvvetlenirken; endeks Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla hafif kayba yöneldi. Dikkatler, Özdağ'ın yarın yapılması planlanan konuşmasına çevrildi. BIST 100 endeksi 4442-4494 bant aralığında işlem görürken; saat 13.03 itibarıyla yüzde 0,32 değer kaybıyla 4451 puanda bulunuyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4400 ve 4200 seviyeleri destek, 4500 ve 4600 puan direnç konumunda bulunuyor.

Bankacılık endeksi gün içi kazançlarını geri veriyor

Bankacılık endeksinde primli seyir, gelen alımlarla gün içinde yüzde 2'ye yaklaşrken; endeks Zafer Partisi lideri Özdağ'ın açıklamalarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi. Şu sıralarda ise, yüzde 0,31 oranında kazançla 3871 puanda hareket ediyor.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,17 ile gıda oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri Europower Enerji, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, İş Bankası (C) ve Sasa oldu.

Dolar, 20,1793 TL’ye kadar yükseldi

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,83 TL seviyesinde hareket ederken; bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 20,1793 TL seviyesine kadar yükseldi. Kur, gün içerisinde en düşük 19,7340 TL'yi görürken; saat 10.51 itibarıyla yüzde 0,11 oranında yükselişle 19,8460 TL seviyesinde hareket etti. Serbest piyasada ise dolar, aynı dakikalarda 20,5400 TL’de alıcı buluyor.

Euro/TL bugün içinde 22,0453 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 21,4594 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, şu sıralarda 24,6631 TL seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin CDS'inde yükseliş sürüyor: 7 ayın zirvesi

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS), 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan yükselişini sürdürüyor. Türkiye'nin CDS'i bugün 720 baz puana yükselerek, Ekim 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeleri gördü. Uzmanlar, seçimin ikinci turuna kadar risk primindeki yükselişin devam edebileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin risk primi, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki haftada 5 ay sonra ilk kez 500 puanın altına gerilemişti.

Gram altında ‘ons altın’ düşüşü

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1258 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 1251 liradan başladı. Gram altın, gün içinde en yüksek 1272 lirayı, en düşük ise 1248 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.53 itibarıyla yüzde 0,54 oranında düşüşle 1249,51 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2256 lira, Cumhuriyet altını da 9285 liradan işlem görüyor.

Risk algısı artıyor

Enver Erkan – Dinamik Menkul Başekonomisti

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde risk algısı artıyor. Ekonomi şu anda alışılmışın dışında para politikalarının yüklediği zorluklarla iç içe olduğu için, seçim sonuçlarının da ekonomi politikası tarafına etkisi değerlendiriliyor. Bunun öncesinde piyasa ve reel sektörün zorlanmasına neden olan ve dövizdeki yükselişi kontrol altına almayı amaçlayan birçok takip edilemeyen önlem söz konusu.

Bankalararası piyasada günlük döviz alımlarını azaltmak, bunun KKM ihtiyaçları ile sınırlanması, bundan önce de banka limitlerinin azaltılması gibi piyasadan döviz alımını zorlaştıran önlemler geliyor ve bunun net etki-tepki durumu da anlaşılan o ki düzenleyiciler tarafından pek dikkate alınmıyor. Reel sektörün dövize erişimi sıkıntılı, piyasadan daha pahalıya döviz almak zorunda kalıyorlar.

İkinci yarıda yatırımcıların şirketlere ortak olma beklentisi ön plana çıkabilir

Kudret Ayyıldır - GCM Yatırım Araştırma Müdürü

Küresel piyasalar 14 Haziran’da faiz artış döngüsüne son vermesi beklenen ABD Merkez Bankası Fed’in ECB ve BoE gibi dünyanın en önemli oyuncularından ayrışacak bir yol haritası izlemesini beklerken; içeride 28 Mayıs tarihindeki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucuna odaklandık. Erdoğan & Kılıçdaroğlu mücadelesinde galip gelecek kişi hem parlamento ağırlığına sahip ittifakla eş koordinasyon ile ilerleyebilecek mi hem de ekonomi politikalarında nasıl bir yol haritası oluşturacak sorusunun cevabı için önemlidir. Özellikle Türkiye’de yatırım denince akla gelen dolar, altın ve Borsa, seçim sonrasındaki politik ve ekonomik aksiyonlarda kendisine bir strateji belirlemesi beklenmektedir.

2022 yılında yüzde 200’e yaklaşan performans ile yatırımcıların rüya görmesini sağlayan borsamız 2023 yılının ilk yarısındaki negatif performansı ile yatırımcıların rüyasından uyanmasını sağladı. Alternatif yatırım araçları, geleceğe yönelik enflasyon muhasebesi ve faiz politikasındaki olası yukarı yönlü beklentiler borsa tarafındaki iyimser havayı törpülerken enflasyondaki baz etkisi ile oluşan geri çekilmeye karşın yılı yüzde 50 çevresinde sonlandırma ihtimali yatırımcıların şirketlere ortak olma beklentisini yılın ikinci yarısında ön plana taşıyabilir. Bu doğrultuda psikolojik 5000 bölgesinde baskı gören BIST100 endeksinde 52 haftalık ortalama 4180 seviyesi üzerindeki seyrin devamlılığı orta - uzun vadeli görünümde 5000 seviyesi üzerinde yeni bir reaksiyon ihtimalini ön plana taşıyabilir.

Dolarda yükseliş nereye kadar devam edebilir?

Seçim sonrası en çok takip edilecek finansal varlıkların başında ise, hiç şüphesiz dolarTL gelmektedir. Adil değer konusunda rakamların havada uçuştuğu bir ortamda dolardaki yükseliş nereye kadar devam edebilir konusuna verilebilecek en rasyonel cevap yabancıların dövizini bozmaya ikna olabileceği ve ihracatçının rahatlıkla iş yapabildiği bir kur seviyesi olarak izah edilebilir. Fiyatlama açısından Mayıs 2011’den bu yana yükseliş trendini her fırsatta destekleyen 13 aylık ortalama 17,95 seviyesinden geçmekle birlikte dolarTL ilgili ortalama üzerinde pozitif trend görünümünü 24,00 – 24,50 bölgesini temsil eden Fibonacci trend hedef bölgesine taşımak isteyebilir.

Gram altın potansiyelinin üzerinde performansla yatırımcısını güldürebilir

1300 Lira seviyesine ulaştıktan sonra ons bazında gerçekleşen düşüşlerden etkilenerek kar realizasyonu izlediğimiz gram altın yatırımcıların takip ettiği bir diğer finansal varlık olarak karşımızdadır. Özellikle de yurt içi yatırımcıların güvenli limanı olarak bildiğimiz gram altında hem dolarTL hem de ons altının gelecek dönemdeki olası yükselişi ile birlikte potansiyelinin üzerinde bir performans ile yatırımcıların yüzünü güldürebilir. Fiyatlama açısından Ocak 2015’den bu yana yükseliş trendi her fırsatta destekleyen 10 aylık ortalama 1130 seviyesinden geçmekle birlikte gram altın ilgili ortalama üzerinde pozitif trend görünümünü 1375 – 1400 bölgesini temsil eden Fibonacci trend hedef bölgesine taşımak isteyebilir.