Piyasadaki türbülans para piyasası fonlarını vurdu!

Piyasalarda siyaset gündeminden etkilenen çalkantı, yatırım fonlarını da vurdu. Fon piyasasından 440 milyar TL net çıkış yaşandı.

BloombergHT’nin aktardığına göre, düşüşte aslan payını 650 milyar TL ile para piyasası fonları aldı. Para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 18 Mart tarihinde 1,44 trilyon TL seviyesindeydi. Bu da 10 günde para piyasası fonlarının yüzde 40’ı büyüklüğünde bir çıkış yaşandığı anlamına geliyor.

Borçlanma araçları fonlarında da 49 milyar TL’lik çıkış yaşandı. Bu fonlardan çıkan kaynağın bir kısmı serbest fonlara yönlendirildi. Serbest fonlar toplamda 236 milyar TL artarken, döviz fonlarında 58 milyar TL net giriş yaşandı. Yatırımcılar ağırlıklı olarak kısa vadeli araçları tercih etti.

Para piyasası fonları normal koşullarda anapara riskinin olmadığı ürünler olarak biliniyor. Ancak geçen yıl sonunda yapılan düzenleme ile bu fonlarda yüzde 10 borçlanma aracı bulundurma yükümlülüğü getirilmişti. Ancak bu ürünler kısa vadede sermaye düşüşlerine açık konumda bulunuyor.

10 günde 214 bin bin kişi çıktı

Geçen hafta piyasalarda yaşanan çalkantı, borçlanma araçlarında ciddi fiyat düşüşlerine (faiz artışına) yol açtı. Dolayısıyla birçok para piyasası fonunda yatırımcıların alışık olduğu getiriler geriledi. Genele yayılmasa da bazı fonlarda günlük bazda düşüşler görüldü. Aynı dönemde TL’de yaşanan değer kaybı da birçok yatırımcının endişeyle pozisyonlarını kapatıp döviz cinsi ürünlere yönelmesine yol açtı.

TEFAS verilerine göre 10 günde 214 bin 485 kişi para piyasası fonlarını tamamen kapattı. Yatırımcı satısı 3,6 milyona geriledi.