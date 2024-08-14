Piyasaların gözü, ABD enflasyon verisinde!

Plante Moran Financial Advisors'ın baş yatırım yetkilisi Jim Baird, "Enflasyon bu noktada neredeyse bir sorun değil. En kötüsünün geride kaldığına dair geniş bir beklenti var. Bu noktada, oluştuğunu gördüğümüz enflasyonist baskı gerçekten önemli ölçüde dağıldı. Enflasyon bu noktada neredeyse bir sorun değil. En kötüsünün geride kaldığına dair geniş bir beklenti var" dedi.

Wall Street'teki diğerleri gibi Baird de Fed'in Eylül ayında odağını enflasyonla mücadele için sıkı politikadan, istihdam tablosundaki olası bir zayıflamayı önlemek için biraz daha kolay bir duruşa kaydırmasını bekliyor.

Ekonomist, Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık kesintiye gitmesine gerek olmadığını söylüyor Toptan eşya enflasyonunun bir göstergesi olarak görülen ÜFE raporu, fiyatların Temmuz ayında sadece %0,2 ve bir yıl öncesine göre yaklaşık %2,2 arttığını gösterdi. Bu rakam şu anda Fed'in %2'lik hedefine çok yakın ve piyasanın merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye başlaması yönündeki dürtüsünün hedefe yaklaştığını gösteriyor.

Dow Jones'un anketine katılan ekonomistler TÜFE'nin de benzer şekilde hem tüm kalemlerde hem de gıda ve enerjiyi hariç tutan çekirdek ölçümde %0,2 artış göstermesini bekliyor. Bununla birlikte, 12 aylık oranların %3 ve %3,2 olacağı tahmin edilmekte.

Ons altın da ABD enflasyon verisini bekliyor

Temmuz ortasında gördüğü rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam eden ons altın, yeni rekorlar için ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisini bekliyor.

Atlanta Fed Başkanı Bostic'in faiz indirimine destek için daha fazla veri görmek istediğini söylemesinin ardından gözler bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamına çevrildi.

TSİ 15.30'da açıklanacak verinin enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru güveni güçlendirmesi halinde eylülde ve hatta aralık ayında bir faiz indirimi için beklentiler güçlenecek.

Analistler, 2483,60 dolar seviyesindeki rekoru hedefleyen ons altının burayı geçmesi halinde 2511-2559 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyorlar.

Bu sabah kar realizasyonları ile 2455,47 dolara kadar gerileyen ons altın için güçlü destek ise 2434 dolarda.

Ancak analistler verilerin piyasa beklentileri ile uyumlu gelmemeleri halinde 2300 dolara doğru bir düzeltme olabileceğini de ifade ediyorlar.

ABD'de enflasyon verisi TSİ 15.30'da açıklanacak.