Seçimden bu yana TL mevduatın payı 3 puan azaldı

EMİRCAN YAMAN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bankacılık sektörü verilerine göre Türk bankacılık sektörü genelindeki toplam mevduat miktarı 8 Eylül 2023 haftası itibarıyla 13 trilyon TL düzeyine ulaştı. Mevduat pastasının dağılımında ise son bir yıllık süre zarfında büyük bir değişim yaşandı. Verilere göre son 1 yılda toplam mevduat içinde Türk lirası cinsinden mevduatların payı keskin bir artış olsa da seçimlerden sonra ivme kaybı gerçekleşti.

BDDK verilerine göre kur korumalı mevduat hariç Türk lirası cinsinden mevduatların toplam mevduat içindeki oranı 2022 Eylül’de yüzde 28,58’e kadar gerilerken, 8 Eylül itibariyle bu oran geçen yıla göre 377 baz puan artışla yüzde 32,35’e kadar çıktı.

Merkez Bankası’nın da haftanın ilk işlem günü bankalara gönderdiği yönetmelikle TL mevduat olarak adlandırmaktan vazgeçtiği KKM hariç TL mevduatın payı mart ayının son haftalarında yüzde 42,15’e kadar yükselmişti. Yeni ekonomi ve Merkez Bankası yönetiminin hem TL mevduatın payını artırmayı hem de KKM’yi azaltmayı hedefleyen adımlarına rağmen haziran başında yüzde 35,06 olan TL mevduatın oranı 8 Eylül itibariyle 281 baz puan geriledi. Kur korumalı mevduatların toplam miktarı 8 Eylül 2023 haftasında yıllık bazda yüzde 151 artışla 3 trilyon 332 milyar 606 milyon lira düzeyine ulaştı.

KKM miktarındaki dolar bazında yıllık artış ise yüzde 70,8 seviyesinde gerçekleşti. Kur korumalı mevduatların toplam mevduat içindeki oranı ise son bir yıllık süre zarfında yüzde 16,85’ten toplamda 872 baz puan artışla yüzde 25,57 seviyesine yükseldi. Fakat bu payın, TCMB’nin getirdiği KKM’den vadeli TL mevduata dönüş hedeflerinin ardından son bir aylık süre zarfında hedeflendiği kadar olmasa da düşüş gösteriyor. KKM’den dönüşüm hedefinin getirildiği ağustosun son haftasında bu pay yaklaşık yüzde 26,1 seviyesinde idi.