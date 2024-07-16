Sipay uygulamasında artık altın ve gümüş alınıp satılabilecek

Sipay, gerçekleştirdiği iş birlikleri ve geniş yelpazede sunduğu güncel, hızlı, kolay ve güvenli inovatif ödeme çözümleriyle kullanıcılarına her geçen gün daha fazla finansal özgürlük sağlıyor. Tüm finansal hizmetlere tek bir uygulama üzerinden erişim sunma hedefiyle çalışmalarını kesintisiz sürdüren Sipay, kıymetli metaller için birikimi kolay, ulaşılabilir hale getirmek ve bunu en güvenli şekilde kullanıcılarına sunmak üzere yola çıkan İngiltere merkezli fintek şirketi Minted ile yaptığı güç birliğiyle “Kıymetli Maden Al-Sat” ürününü hayata geçirdi. Sipay uygulaması üzerinden artık 7 gün 24 saat altın ve gümüş alım satımı yapabilmenin yanı sıra yatırımları anlık olarak takip edebilmek de mümkün.

Finansal tüm ihtiyaçlara tek noktadan erişim ve takip imkânı

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sipay olarak kurumlara ve bireylere uçtan uca finansal çözümler sunma hedefiyle çıktığımız yolda hayata geçirdiğimiz iş birlikleriyle bir yandan kullanıcılarımızın finansal ürünlere kolay erişimini ve yönetimini mümkün kılarken, diğer yandan finansal teknoloji pazarını günden güne geliştiriyoruz. Bu bağlamda Minted ile yaptığımız güç birliğini çok kıymetli buluyoruz. Kısa süre önce aldığımız global yatırımın da katkısıyla kullanıcılarımızın finansal tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan en iyi şekilde karşılayabilmesi için çalışmalarımıza hız kesemeden devam edeceğiz.”

Minted Kurucu Ortağı Engin Bütün ise şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’de altın, gümüş gibi değerli metallere ilgi çok yüksek. Minted Connect, bu kıymetli metalleri nitelikli finansal platformların kendi kullanıcılarına kolayca sunmasını sağlıyor. Şu anda iş ortaklarımız ile 500.000’den fazla kullanıcıya ulaştık. Sipay ile yaptığımız iş birliği bizim için çok değerli. Bundan sonra değerli metallere en rekabetçi fiyatlarla, 7/24 ve küçük parçalar halinde tüm Sipay üyeleri erişebilecek.”