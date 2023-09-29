SPK, yurtdışında 675 milyon dolarlık tahvil ihracına izin verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışında Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin 600 milyon dolar, Kalibre Boru Sanayi'nin 75 milyon dolara kadar tahvil ihraç etmesine izin verdi. Karar dün akşam yayımlanan SPK bülteninde yer aldı.

SPK, iki hafta önce Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'ne verdiği 517 milyon dolar tahvil ihracını ise iptal etti.