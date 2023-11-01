TCMB, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edildi.

28 Eylül 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 30,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 31,75 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.