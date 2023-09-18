TEB Genel Müdürü Leblebici: KKM misyonunu tamamlıyor

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, katıldığı Bloomberg HT yayınında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TL mevduatı destekleme adımlarını değerlendirdi.

Merkez Bankası tarafından kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış politikasının Ağustos ayındaki ilk hamlelerle gerçekleştirildiğini aktaran Lebleci, zorunlu karşılıklarla ilgili bir düzenleme geldiğini, ardından bir diğer adımında bugun görüldüğünü aktardı.

KKM’nin artık misyonunu tamamladığını belirten Leblebici, artık bu uygulamaya gerek kalmadığını ifade etti.

TL mevduatta geçişte bankaların bilançolarının etkilendiğinidile getiren Leblebici, “TL’ye geçişi hepimizin önceliklendirip teşvik etmesi gerekiyor. Bunun için de bankaların bilançoları doğal olarak etkileniyor. Buradan baktığımızda ilgili mevzuatlarda yaşadıkça karşılaştığımız bu geçişi hızlandırabilecek yeni aksiyonlar almaya ihtiyaçlar vardı. Bu sabah gelen tebliğ ile beraber artık onlar tamamanıyor diye düşünüyorum. bu bankalara bir esneklik sağlıyor” diye konuştu.

"TCMB aşırı ısınmaya karşı denge istiyor"

Geçmişte TL mevduattan krediye aktarım mekanizmasının tam çalışmadığını ile getiren Leblebici, şimdi normale dönülmeye başlandığını dile getirdi.

“TL mevduatın yüzde 57 olduğu dönemde zorunlu karşılık yoktu” diyen Leblebici, şimdi TL mevduata geçişte benzer uygulama yapılmasının doğru olduğuna dikkat çekti.

‘Parayı dövizde tutalım eninde sonunda yukarı gider’ yaklaşımını son dönemde görmediğini dile getiren Leblebici, kredi büyümesinde yüzde 2,5'lik büyüme sınırlarının zorlandığını ama aşırı ısınmaya karşı TCMB’nin denge istediğini dile getirdi.

TCMB’nin aslında bankaları yavaş yavaş doğru kanala yönlendirdiğini dile getiren Leblebici, “TCMB’nin kararlarıyla bankaların ana amacı arasında çelişki görmüyorum” dedi.

Merkez’in bankaları aslında genel olarak doğru bir kanala yavaş yavaş ittiğine dikkat çeken Leblebici bunun eninde sonunda istenilen yere varacağını dile getirdi.