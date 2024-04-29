Tesla hisselerinde keskin yükseliş

Yatırımcıların Tesla CEO'su Elon Musk'ın Çin ziyaretini çevreleyen haberlere tepki göstermesiyle şirketin hisse fiyatı seans öncesi işlemlerde yüzde 7,82 artışla 181,45 dolara kadar çıktı.

Tesla Pazar günü yaptığı açıklamada, yerel Çinli yetkililerin ülkenin veri güvenliği gereksinimlerini geçtikten sonra otomobilleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığını söyledi. Bu hamle, Tesla'nın sürücü destek yazılımı Full Self Driving'in elektrikli araçlar için en büyük pazar olan ülkede yakında kullanıma sunulacağı beklentilerini artırdı.

Tesla hisseleri Cuma günü yüzde 1,11 kayıpla 168,29 dolardan kapanmıştı.