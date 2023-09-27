TL'ye 'dolar endeksi' baskısı

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,64 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. TL üzerindeki baskılanmayı, dolar endeksinde yaşanan yükseliş desteklerken; dolar endeksi bugün 106,32 seviyesine kadar tırmanarak 10 ayın zirvesini yeniledi. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz hafta sonuçlanan eylül toplantısında verilen ‘şahin’ mesajlar sonrası güçlenmesini sürdürüyor. Bu toplatıda, Fed'in yılsonuna kadar bir faiz artımı daha yapılabileceği ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyali alınmıştı.

Kur saat 10:55 itibarıyla ise, yüzde 0,21 primle 27,30 TL seviyesinde hareket etti.

Euro kuru, sığ piyasada en yüksek 29,58 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,26 kazançla 28,87 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0565 seviyelerinde hareket ediyor.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,19 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL'de pozitif seyir sürüyor

İntegral Yatırım

DolarTL'de pozitif yönlü hareket devam ediyor. Merkez Bankası’ndan (TCMB) yeni bir Kur Korumalı Mevduat (KKM) adımı geldi. Buna göre TCMB, Türk lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. KKM’de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi ise TCMB’nin son toplantısında 500 baz puan artışla yüzde 30’a yükseltilmişti. Son artışla TCMB yeni yönetiminde 4. faiz artışına imza attı. TCMB'nin karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği vurgulandı. DolarTL'de orta ve uzun vadede ana yön yukarı olmaya devam ediyor.

Dolar/TL paritesi uzun zamandır doğal akışında hareket etmediğinden teknik hedef vermek oldukça zor. Hatta çoğu zaman da anlamsız olabilir. Dolayısıyla oldukça küçük adımlarla yukarı yönlü eğilimin sürmesini beklemekteyiz. 27 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluşması halinde kademeli olarak 28.50 seviyesine doğru yukarı yönlü adımlar izlenebilir.