Türk Eximbank 2023 yılında kârını yüzde 80,6 artırdı

Türk Eximbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, bankanın 2022 yılında 6 milyar 232 milyon 480 bin TL olan konsolide olmayan net dönem kârı, geçen yıl 11 milyar 258 milyon 259 bin TL'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde bankanın faiz gelirleri 17,23 milyar TL'den 48,13 milyar TL'ye çıkarken, kredilerden alınan faizler 14,99 milyar TL'den 43,63 milyar TL'ye ulaştı. Böylece net faiz geliri 5,76 milyar TL'ten 11,58 milyar TL'ye geldi.

Foreks'in haberine göre; 2023 yılında Türk Eximbank’ın kullandırdığı vade uzatımları da dâhil kısa vadeli toplam krediler 16,3 milyar dolar; orta-uzun vadeli yurt içi krediler ise 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılında Türkiye ihracatı içerisinde ağırlıklı paya sahip 13.167 firma Türk Eximbank kredi programlarından yararlandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçen hafta Türk Eximbank'ın sermayesinin 11,8 milyar TL artırılarak 35 milyar TL'ye çıkarıldığını söyledi.

Eximbank'ın bu yıl sermaye artışının katkısıyla ihracatçılara 50 milyar dolara ulaşan destek sağlaması bekleniyor.