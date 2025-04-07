UBS, Euro/dolar paritesi için tahminlerini yükseltti

UBS Global Wealth Management analistleri, ABD gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine Euro bölgesinden daha fazla zarar verme olasılığı nedeniyle Euro'nun dolar karşısında düşük değerli konumundan daha fazla toparlanması gerektiğini söyledi.

Analistler, gümrük tarifelerinin kısa vadede Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyebileceğini ancak Avrupa Merkez Bankası'nın önceki faiz indirimlerinin, Almanya'da beklenen mali teşviklerin ve AB savunma harcamalarındaki artışın önümüzdeki yıllarda büyümeyi destekleyeceğini belirtti.

“Yeni gümrük vergilerinden en çok ABD ekonomisinin etkilenmesini ve ABD Merkez Bankası'nın ECB'den daha fazla gevşeme yapmasını bekliyoruz” diyen UBS, Euro tahminlerini Eylül 2025 için 1,12 dolara ve Mart 2026 için 1,14 dolara yükseltti.