Üç büyüklerin bilançosu için bu sezon çok kritik

Barış Erkaya

Süper Lig’in üç devi 30 Kasım 2022’de sona eren bilanço dönemine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Trabzonspor ise henüz finansal sonuçlarını KAP’a göndermiş değil. İlk bakışta dikkat çeken nokta mali tabloların borç tarafında duran finansal baskı. Kulüplerin bankalarla yaptığı borç yeniden yapılandırma anlaşmalarının etkileri finansal raporlara net bir şekilde yansımış durumda.

Bilindiği gibi genel olarak anlaşma kulüplerin uzun vadeye yapılandırılan borçlarına ilişkin 31 Ağustos 2023’e kadar anapara ödemesi yapmamasını içeriyor.

Bu da kulüplerin en azından transfer döneminde elini rahatlatırken nakit akışlarını da yoluna koyabilmek açısından fırsatlar verdi.

Fakat bu fırsatı değerlendirebilecek ve uzun vadede sürdürülebilir bir mali yapının ilk taşları dizilebildi mi, tekrar aynı finansal darboğaza dönüşmeyecek bir gelir yapısı oturtulabildi mi? İşte bu kısmı genel itibariyle tartışılır. En azından açıklanan son finansal raporlar şimdilik öyle diyor.

En değerli kadro Fenerbahçe’de

Öncelikle bir noktanın altını çizmekte fayda var. UFRS’ye göre düzenlenen yani kulüplerin ve sportif kuruluşların KAP’a gönderdiği SPK bilançolarına göre üç büyük kulübün tamamı denetim kuruluşlarının görüş kısmında borca batıklık uyarısıyla karşı karşıya. Bu da kulüplerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bir bilanço daha düzenleyip kulüp varlıklarını (futbolcu lisans bedelleri ve ilerleyen yıllardaki sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinin) değerlemesini yaptırarak aslında negative özsermayeye sahip olmadıklarını ispatlamalarına neden oluyor. Örneğin yapılan değerlemelere göre makul değer olarak kabul edilen Galatasaray’ın futbolcularının toplam lisans bedeli 1 milyar 404 milyon TL, Fenerbahçe’nin futbolcularının lisans bedeli 2 milyar 704 milyon TL, Beşiktaş’ın futbolcularının lisans bedeli ise 1 milyar 388 milyon TL seviyesinde.

Yine değerleme raporlarından aldığımız bilgilere göre en kötü senaryoda Galatasaray, ilerleyen yıllarda 2 milyar 2 milyon TL, Beşiktaş 3 milyar 52 milyon TL, Fenerbahçe 1 milyar 837 milyon TL toplam sponsorluk, isim hakkı ve reklam geliri değerlemesine sahip.

Bu hesaplamalarla üç büyük kulüp aslında negatif değil pozitif özsermayeye sahip olduğu iddiasına sahip oluyor.

Üç büyükler nasıl çıkmayı planlıyor

Ayrıca kulüpler bilançolarının dipnotlarında işletmelerinin sürekliliği üzerindeki şüpheleri giderek projelerinin ve planlarını da açıklamak durumunda kalıyorlar. Örneğin Galatasaray, borç yapılandırma anlaşması sonrasında kullanılan nakit kredi ile nakit akışını düzenlemeye başladığını belirtirken, vergi borcu yapılandırması beklediğini, 2022/2023 sezonunda loca ve kombine gelirlerinde ciddi artış beklediğini, yine GS Store’dan ilave gelir beklediğini söylerken gelecek sezon stadyum isim hakkı ve yeni sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde önemli bir gelir artışı ve nakit girişi projeksiyonuna sahip olduğunu belirtiyor. Fenerbahçe, spor yasası kapsamında mali disipline uyulacağını, UEFA izleme süreçleri ve talimatları kapsamında daha sağlam bir yapıya erişileceğini, borç yeniden yapılandırma anlaşması ve futbol giderlerinde tasarruf, operasyonel gelir-gider dengesinin sağlanması yoluyla daha sağlam bir finansal yapıya ulaşılacağını, UEFA gelirlerinde, forma satışlarında, reklam anlaşmalarında artış beklendiğini, yeni sponsorluk projeleri nedeniyle ek gelir yaratılması görüşmeleri sürdüğünü dile getiriyor.

Beşiktaş da borç yapılandırma anlaşmasının nakit akışını rahatlattığını, gelir artırıcı ek tedbriler ve gider optimizasyonu üzerine çalışmalar yapıldığını belirtiyor.

Fenerbahçe’nin dikkat çeken performansı

Şimdi genel bir çerçeveden mali durumlara bakalım. Üç büyükler toplam aktiflerini 31 Mayıs 2022’den 30 Kasım 2022’ye kadar 9 milyar TL’den 11.8 milyar TL’ye yükseltti. Fenerbahçe ve Beşiktaş artışın büyük bölümünü duran varlıklar tarafında sağlarken Galatasaray ise dönen varlıkları tarafında sağladı. Galatasaray’ın uzun vadeli borçlarının vadesi bir yılın altına inen kısmında üçte birlik bir azalma yaşanırken, Beşiktaş’ta ise yüzde 122’lik bir artış oldu. Fenerbahçe’nin ise hem bu kalemde hem de kısa vadeli borçlar kalemindeki toplam veriler baz alındığında yüzde 2’lik bir artışı oldu. Buna karşılık Galatasaray’ın uzun vadeli borçları yüzde 6 artarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın aynı türden borçları sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 1 azaldı.

Gelir yaratma kısmına gelince açık ara burada Fenerbahçe lider. Galatasaray’ın satış hasılatları son 1 yılda sadece yüzde 3 artarken, Beşiktaş’ın yüzde 15, Fenerbahçe’nin ise yüzde 45 arttı. Esas faaliyet karı kaleminde istisnasız tüm kulüplerin kardan zarara geçişine şahit oluyoruz. Fakat en büyük esas faaliyet zararı artışı Galatasaray’da. Bu da net karlılığa yansıyor. Galatasaray zararını yüzde 329 artırırken Beşiktaş zararını yüzde 2 azalttı. Fenerbahçe ise yüzde 517 kar artışıyla dikkat çekici bir kârlılık ortaya koydu.

Özsermaye tarafında ise en kötü tablo şu anda Beşiktaş’ta gibi görünüyor. Beşiktaş yaklaşık olarak Fenerbahçe ve Galatasaray’ın negative özsermayelerinin toplamına eşit bir özsermaye eksisiyle karşı karşıya.

Yani özetlemek gerekirse bu sezon aslında tüm kulüpler için en kritik sezon. Gelir yapısını toparlamaya çalışırken alınacak şampiyonluk ve arkasından Avrupa kupaları gelirleri ve yenilenecek olan sponsorluklar, hepsi birbirini etkileyen birer unsur olarak kulüplerin bu açmazdan çıkması açısından önemli bir sezonu karşımıza getirmiş durumda.

DEĞERLEME ÇARPANLARI NE DİYOR?

Değerlemelere gelirsek... Elbette üç büyüklerin hepsi net kar ortaya koyamıyor. Bu nedenle F/K ve PD/ Esas Faaliyet Karı gibi rasyolar anlamlı olmaktan çıkıyor. Fakat en azından satış hasılatı bazlı değerleme rasyosu olan PD/Satış Hasılatı rasyosunda Galatasaray 7.71, Beşiktaş 2.44, Fenerbahçe ise 6.20 çarpana sahip. Değerleme yapılmış futbolcu lisans bedelleri üzerinden bir değerleme rasyosu (Piyasa Değer/Futbolcu Lisans Bedelleri) üretirsek Galatasaray 3.25, Beşiktaş 1.16, Fenerbahçe ise 2.38 çarpana sahip. Yine aynı mantıktan hareketle üç büyüklerin değerleme yapılmış beklenen toplam sponsorluk, isim ve reklam gelirleri üzerinden bir hesaplamada ise (Piyasa Değer/ Beklenen Gelir) en kötü senaryo baz alındığında Galatasaray 2.28, Beşiktaş 0.53, Fenerbahçe ise 3.50 çarpana sahip.