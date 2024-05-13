Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 11.644,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,6 altında 11.628,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Cuma günü Türkiye ekonomisine yönelik belirsizliklerin azalması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı açıklamaların ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) iyileşme devam ederken, Türkiye'nin CDS'i, Şubat 2020'den bu yana ilk defa 273,75 baz puana geriledi.

Bugün gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklayacağı tasarruf verimlilik paketine odaklandı.

Öte yandan bugün açıklanacak olan mart ayı ödemeler dengesi istatistikleri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mart ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca perakende satışlar yurt dışında ise Almanya’da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.700 ve 11.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.