VakıfBank’tan 300 milyon dolarlık yeni kaynak

VakıfBank çeşitli yapılar altında farklı uluslararası bankalarla gerçekleştirdiği 300 milyon dolar tutarında yeni yurtdışı fonlama temin etti. 1 ila 7 yıl arası değişen vadelerde sahip söz konusu fonlama işlemlerinden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Böylece, VakıfBank’ın 2023 yılında uluslararası piyasalardan temin ettiği yeni kaynak tutarı 4 milyar doları aştı. Yıl içinde yenilenen sendikasyon ve post-finansman işlemleri de dahil edildiğinde yılbaşından bu yana yurtdışından sağlanan kaynak toplamı yaklaşık 6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

VakıfBank’ın 2023 yılında başarıyla tamamladığı yeni uluslararası fonlama işlemleri ise şöyle:

*Yıl başından bu yana gerçekleştirilen toplam 1,4 milyar dolar tutarında ve 1 ila 7 yıl arası değişen vadelerde teminatlı fonlama ve bilateral kredi işlemleri.

*Eylül ayında gerçekleştirilen 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı.

*Ocak ayında gerçekleştirilen 2 milyar dolar tutarında Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük DPR seküritizasyon işlemi.

"Türkiye’ye yönelik iyileşen yatırımcı algısının net bir göstergesi"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak 15 milyar dolar büyüklüğüne ulaşan yurtdışı fonlamamız ile uluslararası piyasalardan ülkemize en çok yeni kaynağı getirmeyi başaran Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz. Son olarak bu alandaki güçlü konumumuz ve uzun soluklu iş birliklerimiz sayesinde, bu defa çeşitli yapılar altında farklı uluslararası bankalarla toplam 300 milyon dolarlık yeni yurtdışı fonlama işlemlerini başarıyla tamamladık. 1 ila 7 arasında değişen farklı vadelerdeki işlemlerden birisi İtalyan İhracat Kredi Kurumu SACE’nin garantörlüğünde gerçekleşti. Yılbaşından bu yana farklı yapılar altında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle ülkemize getirdiğimiz yeni kaynak tutarı 4 milyar dolar seviyesini aşmış bulunmaktadır. Malumunuz Eylül ayında tamamladığımız 750 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracımız ile birlikte eurobond piyasası yeniden Türk bankalarının erişimine açılmış ve kısa süre içinde diğer Türk bankalarınca da gerçekleştirilen ihraçlarla ülkemize önemli ölçüde kaynak girişi sağlanmıştır. Söz konusu tüm bu işlemler Türkiye’ye yönelik son dönemde iyileşen yatırımcı algısının ve artan sermaye akışının net bir göstergesidir ve Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında bu anlamda ayrışması oldukça umut vericidir. Bu durum son dönemde 350 baz puanın da altına gerileyen ülke risk primi seviyesinden de açık bir şekilde anlaşılmaktadır. VakıfBank olarak biz de farklı fonlama yapıları altında çeşitli uluslararası yatırımcılarla yaptığımız bu işlemler sayesinde uzun vadeli ve optimum maliyetli yeni yurtdışı fonlama kaynaklarına erişerek Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.